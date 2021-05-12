С помощью лазера исследователи смогли управлять социальным поведением животных.

Ученые из американского Северо-Западного университета разработали сверхминиатюрное беспроводное устройство, которое вживляется в мозг лабораторных грызунов и позволяет эффективно влиять на их поведение.

Как сообщает Naked Science, результаты экспериментов опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

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Мембраны нейронов у подопытных животных были генетически модифицированы и содержали белки, срабатывающие в ответ на облучение светом определенной длины волны. Такой метод активации нервных связей называется оптогенетикой и используется в исследованиях мозга. Можно вспомнить, что именно с помощью оптогенетики ученые ранее научили певчих птиц новым незнакомым песням.

Для активации нервных связей специалисты разработали миниатюрный оптогенетический имплантат без проводов. Он крепится на поверхность черепа и при толщине около 0,5 миллиметра практически незаметен в шерсти на голове грызуна. При этом тончайшие нити оптоволокна с внутренней поверхности пластины уходят под череп и могут активировать целевые нейроны. Даже энергию устройство получает через беспроводную антенну.

С помощью лазера ученые удаленно синхронизировали у мышей активность нейронов медиальной префронтальной коры (МПК). Эта область головного мозга играет важную роль в реализации высших функций, в том числе в социальном поведении. И действительно, искусственная синхронизация активности МПК у животных приводила к тому, что они стремились взаимодействовать друг с другом, а десинхронизация вызывала обратный эффект, заставляя расходиться в стороны.

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Автор: Дмитрий Захаров