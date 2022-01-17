Эта древняя сеть социальных связей основывалась на обмене и торговле бусами из скорлупы страусиных яиц.

Ученые обнаружили в Африке старейшую в мире социальную сеть, процветающую уже 50 000 лет назад.

Об этом пишет The Guardian.

В отличие от электронных современников, эта сеть социальных связей основывалась на обмене и торговле бусами из скорлупы страусиных яиц - одной из древнейших форм человеческих украшений.

Ученые из Германии изучили более 1 500 таких бусин, найденных в 31 месте на юге и востоке Африки на расстоянии почти в 3 тыс. км. Тщательный анализ показывает, что бусами, которые и в наше время продолжают носить охотники-собиратели в Африке, обменивались на огромных расстояниях, тем самым делясь символическими сообщениями и укрепляя союзы.

"Это как идти по следу хлебных крошек. Бусинки - это подсказки, разбросанные во времени и пространстве и ожидающие, чтобы их заметили", - рассказала ведущий автор исследования Дженнифер Миллер из Института истории человечества им. Макса Планка в городе Йена.

Сравнив внешний диаметр яичной скорлупы, диаметр отверстий внутри и толщину стенок, ученые выяснили, что около 50 000 лет назад люди в восточной и южной Африке начали делать из страусиных скорлуп почти одинаковые бусы. При этом группы и сообщества были разделены огромными расстояниями, что предполагает существование социальной сети, соединяющей людей в отдаленных регионах.

"Результат удивителен, но закономерность ясна", - отметил другой автор исследования, Имин Ван, который также работает в Институте Макса Планка.

Бусины из скорлупы страусиных яиц - одни из старейших форм украшений, хотя и не первая у Homo sapiens. Ученые считают, что мужчины и женщины начали мазать себя красной охрой около 200 000 лет назад, а 75 000 лет назад - носить бусы.

Trail of African bling reveals 50,000-year-old social network https://t.co/wjdnfcHWEP — Guardian Australia (@GuardianAus) January 16, 2022

Индустрия украшений же зародилась около 50 000 лет назад в Африке, когда были изготовлены первые бусы из скорлупы страусиных яиц - самая ранняя стандартизированная форма украшений, известная археологам. Ее использование представляет собой одну из самых давних культурных традиций человечества, включающую выражение идентичности и отношений. Как выразилась Дженнифер Миллер: "Эти крошечные бусинки способны раскрыть большие истории о нашем прошлом".

Читайте такжеИскусственный интеллект принял участие в дебатах и предупредил о собственной опасностиТем не менее первая в мире социальная сеть не просуществовала долго. Около 33 000 лет назад характер ношения бус резко изменился: они исчезли из Южной Африки, но сохранились в Восточной. Миллер и Ван предполагают, что за этим стояли климатические изменения, спустя 17 000 лет положившие конец старейшей социальной сети на планете.

Ранее УНИАН писал, что ученые определили возраст останков древнейшего человека разумного. Археологи из Кембриджского университета, а также из Бельгии, Ботсваны, Великобритании, Ирландии, США, Франции и Эфиопии уточнили датировку окаменелостей Омо-I. Оказалось, что они намного старше, чем считалось ранее.

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