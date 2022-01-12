Оказалось, что они намного старше, чем считалось ранее.

Археологи из Кембриджского университета, а также из Бельгии, Ботсваны, Великобритании, Ирландии, США, Франции и Эфиопии уточнили датировку окаменелостей Омо-I, считающихся древнейшими известными останками человека разумного.

Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Nature, пишет N+1.

У палеонтологов нет единого мнение по поводу того, какие окаменелости считать останками самого древнего человека разумного (Homo sapiens). Однако многие сходятся во мнении, что это останки индивидов Омо-I и Омо-II, обнаруженные в 1967 году на юге Эфиопии у реки Омо. Они были людьми современного анатомического типа, но обладали некоторыми архаичными чертами, сближающими их с неандертальцами.

Читайте такжеПодросток-кладоискатель случайно наткнулся на 1400-летний череп в рекеВ новом исследование ученые изучили возраст находок из Омо. Им удалось выяснить, что минимальный возраст окаменелостей Омо-I около 232±22 тысяч лет. Это намного старше, чем считалось ранее. Прошлая датировка (197±4 тысячи лет), как думают ученые, была ошибочной из-за неправильного отбора минералов для анализа.

Кроме того, исследователи уточнили датировку окаменелостей из местонахождения Херто также в Эфиопии. Ранее там в деревне Херто археологи обнаружили останки десяти индивидов, в том числе два черепа взрослых людей и один детский, принадлежащих к подвиду H. sapiens idaltu.

Новое исследование показало, что найденные останки в Херто относятся примерно к 160-155 тысячам лет назад, то есть значительно моложе Омо-I.

Ранее УНИАН писал, как на территории водохранилища Ратленд-Уотер в Англии ученые обнаружили наиболее полный скелет ихтиозавра из когда-либо найденных.

А на юге Китая нашли яйцо с идеально сохранившимся эмбрионом динозавра.

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