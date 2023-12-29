Здоровый сон крайне важен, но человек рядом может стать препятствием для него.

Делить кровать со своим партнером кажется нормальной частью здоровых отношений. Но некоторые люди говорят, что спать все же удобнее в одиночестве. Особенно, если ваша вторая половинка все время тянет на себя одеяло, постоянно ворочается с боку на бок, или вообще храпит.

На самом деле это может быть довольно серьезной проблемой, если партнер систематически мешает вам нормально высыпаться. И новое исследование Мичиганского университета, кажется, подтверждает тезис тех, кто хочет спать в одиночестве. Хотя исследование проводилось на мышах, его выводы опубликованы в журнале Current Biology, заслуживают внимания.

Исследование показало, что мыши, которые спали рядом, как правило, засыпали и просыпались в одно и то же время, а приборы зафиксировали синхронность в наступлении быстрой фазы сна. Это состояние охватывает три стадии сна, включая глубокий сон, которые необходимы для физического восстановления и консолидации памяти. Однако, несмотря на такую синхронность, исследование показало, что сон был более фрагментированным и, следовательно, менее "качественным" в целом.

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И все же, несмотря на это усиленное нарушение сна, мыши делали все возможное, чтобы найти других мышей и спать рядом с ними. Действительно, мыши были готовы отказаться от желаемого места для сна и окружающей среды, чтобы прижаться к своим сородичам.

Другое интересное наблюдение заключалось в том, что фаза быстрого сна стала синхронизированной у мышей мужского пола, которые спали бок о бок, но не между самками или незнакомыми мышами. Почему именно возникла эта половая разница, неясно, но исследователи предполагают, что степень синхронизации может зависеть от чувства безопасности.

Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, как эти результаты связаны со сном человека, но эти результаты ясно показывают, что не все одинаково реагируют на совместный сон. Если преимущества комфорта и безопасности перевешивают любые потенциальные сбои, совместный сон может быть хорошим вариантом для вас. Но если вы просыпаетесь каждый час с храпом возле уха, возможно, пришло время выбрать отдельные кровати.

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