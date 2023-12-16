Доктор назвала лучшее время для ужина и указала на важный нюанс насчет порций.

Ученые выяснили, в котором часу надо ужинать, чтобы не заполучить серьезные проблемы со здоровьем.

У людей, которые едят после 21:00, повышается риск инсульта и сердечного приступа, свидетельствует исследование, проведенное учеными из университета Сорбонна во французском городе Париж. В журнале Nature Communications опубликовано исследование, которое длилось семь лет, и в нем приняли участие 100 тысяч человек. Каждый из участников исследования отслеживал время ужина, а ученые следили, как оно влияло на риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

На протяжении семи лет треть людей ели после 21:00, а еще треть - ужинали до 20 часов. По сведениям ученых, за время, которое длилось исследование, у 2 тыс. человек возникли проблемы с сердечно-сосудистой системой, в том числе инсульт и сердечный приступ.

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Ученые подчеркнули, что у тех, кто ел после 21 часов, вероятность инсульта возросла на 28%. Исследователи выяснили, что из-за позднего переваривания пищи повышается кровяное давление и уровень сахара в крови. Более высокое артериальное давление вечером может со временем привести к повреждению кровеносных сосудов, из-за чего риск инсульта или сердечного приступа возрастает.

Доктор Дана Коэн уже объяснила, когда правильно ужинать. Специалист сказала, что идеальное время для последнего приема пищи - 17-19 часов.

"Прием пищи (ужин, - Ред.) с 17 до 19 часов - было бы идеально", - рассказала медик Prevention. Эксперт добавила, что чем позже ваш последний прием пищи - тем меньше должна быть порция.

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