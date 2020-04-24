Ученые нашли первые доказательства гибели человека от метеорита

Ученые полагают, что могут быть и другие подобные исторические свидетельства, в которых могут упоминаться жертвы от падения небесных тел.

Ученые из Турции и США нашли первые доказательства гибели человека от падения метеорита.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Meteoritics & Planetary Science.

Так, в Главном управлении государственных архивов при президенте Турецкой Республики были найдены документы, согласно которым инцидент произошел 22 августа 1888 года.

Метеорит, который вошел в атмосферу Земли в виде огненного шара в 20:30 по местному времени, убил одного человека и парализовал другого в Сулеймании (Ирак). В тексте, написанном на османском языке, упоминается "дождь" из камней, который обрушился на деревню, и повреждение посевов, что указывает на воздействие ударной волны.

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До сих пор не было известно о гибели хоть одного человека от падения небесного тела, несмотря на то что опасные инциденты происходили несколько раз.

К примеру, в 1954 году метеорит пробил крышу дому в американском штате Алабама и ранил женщину по имени Энн Ходжес, которая получила сильный ушиб и была госпитализирована. Также сообщалось о падении небесных тел на детей в Восточной Африке и в США, что также не привело к серьезному вреду для здоровья.

Ученые полагают, что могут быть и другие подобные исторические свидетельства, в которых могут упоминаться жертвы от падения небесных тел. В настоящий момент документы, написанные на других языках кроме английского, недостаточно изучены и мало специалистов работает над их переводом на английский.

Ранее УНИАН сообщал, что телескоп NELIOTA, который с 2017 года наблюдает за Луной, недавно смог заметить сотое падение метеорита на спутник Земли за два года.