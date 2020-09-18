На планете обнаружены самые древние половые клетки живых существ. Ученые впервые нашли ископаемые гигантские сперматозоиды ракообразных остракод, появившихся на Земле 540 миллионов лет назад.
Читайте такжеУченые заявили о начале нового солнечного циклаОб этом сенсационном открытии написали в журнале Proceedings of the Royal Society.
Отмечается, что найденные кальцинированные раковины сохранились в кусочке янтаря.
Что известно о находке
Палеонтологам удалось растопить окаменевшую смолу и обнаружить целыми 39 остракод, среди которых были самцы, самки и молодые особи ракообразных. Также сохранились их сперматозоиды и мягкие ткани.
Возраст находок датируется 100 миллионами лет.
Исследователи смогли создать трехмерные изображения остракод в высоком разрешении, что позволило рассмотреть как их половые клетки, так и половые органы.
Кроме того, открытие показало способность янтаря сохранять мягкие части беспозвоночных.
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