Возраст находок датируется 100 миллионами лет.

На планете обнаружены самые древние половые клетки живых существ. Ученые впервые нашли ископаемые гигантские сперматозоиды ракообразных остракод, появившихся на Земле 540 миллионов лет назад.

Читайте такжеУченые заявили о начале нового солнечного циклаОб этом сенсационном открытии написали в журнале Proceedings of the Royal Society.

Отмечается, что найденные кальцинированные раковины сохранились в кусочке янтаря.

Что известно о находке

Палеонтологам удалось растопить окаменевшую смолу и обнаружить целыми 39 остракод, среди которых были самцы, самки и молодые особи ракообразных. Также сохранились их сперматозоиды и мягкие ткани.

Возраст находок датируется 100 миллионами лет.

Исследователи смогли создать трехмерные изображения остракод в высоком разрешении, что позволило рассмотреть как их половые клетки, так и половые органы.

Кроме того, открытие показало способность янтаря сохранять мягкие части беспозвоночных.

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Автор: Катерина Шварц