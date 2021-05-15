СНБО в тайном режиме рассматривал вопрос о создании кибервойск.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсирует подготовку указа президента Владимира Зеленского о создании кибервойск в Украине.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Сегодня мы рассматривали вопросы, которые касаются кибербезопасности, и мы утвердили стратегию кибербезопасности нашей страны. Мы сегодня действительно в тайном режиме рассматривали вопрос о создании кибервойск в нашем государстве", - заявил Данилов.

Он уточнил, что решение о создании кибервойск было поддержано единогласно всеми 21 членом СНБО.

"Я думаю, что в ближайшее время, через определенный, скажем, короткий промежуток времени, будет указ президента. Об этом вы узнаете от президента Украины", - подчеркнул Данилов.

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Что этому предшествовало

14 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердила стратегию развития отрасли кибербезопасности на следующие пять лет.

13 мая при участии президента Владимира Зеленского презентовали "киберцентр UA30".

В частности, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что "Киберцентр UA30" является важным элементом в рамках стратегии киберразвития и кибербезопасности.

По словам Федорова, "UA30" является символическим названием, поскольку в этом году Украина отмечает важную годовщину провозглашения независимости страны. Глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь заявил, что в "Киберцентре UA30" объединены новейшие технологии, которые доступны в нашей стране, и лучшие специалисты в сфере киберзащиты и кибербезопасности.

По его словам, команда этого центра ежедневно в режиме 24/7 осуществляет отражение кибератак и киберинцидентов.

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Автор: Виталий Саенко