Спустя почти семь месяцев после запуска с поверхности Земли китайский зонд "Тяньвэнь-1" успешно вышел на околомарсовую орбиту.
Китай пополнил небольшое число стран, совершивших успешные миссии к Марсу. Об этом сообщило Китайское космическое агентство CNSA, пишет DW.
"Тяньвэнь-1": суть миссии
Примерно до мая станция будет проводить детальную съемку поверхности Красной планеты для выбора наиболее подходящего места посадки. Затем посадочная платформа с легким 240-килограммовым марсоходом отделится от орбитального аппарата и направится к поверхности Марса. Предварительным местом контакта с грунтом выбран район южной части равнины Утопия в восточной части северного полушария Марса.
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