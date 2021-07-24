Генеральный директор соцсети Twitter Джек Дорси заявил, что видит возможности для интеграции криптовалюты биткоин в имеющиеся продукты и услуги соцсети.
Об этом сообщает издание TechCrunch.
Дорси рассказал, биткоин интегрируют в торговлю, платную подписку и другие дополнения, в частности Tip Jar и Super Follows.
Как именно он планирует интегрировать криптовалюту в соцсеть – пока подробно не описывается.
Отмечается, что Дорси часто рекламировал криптовалюту: он говорил, что она напоминает ему "первые дни интернета" и что в его жизни не было "ничего более важного, над чем он мог бы работать".
Дорси также назвал биткоин одним из трех основных направлений будущего Twitter, вместе с искусственным интеллектом. Он добавил, что Twitter не будет одиноким в реализации криптостратегии, поскольку Facebook поддерживает цифровую валюту Diem.
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