Гражданин Таиланда собрал мощную систему для добычи криптовалюты, но она его ударила током.

26-летний майнер биткоинов из тайской провинции Чонбури Данай Макмек погиб во время попытки добыть криптовалюту.

Как сообщает Daily Mail, это первая смерть в мире из-за майнинга биткоинов.

Макмек собрал мощную систему для добычи криптовалюты, которую охлаждал с помощью вентиляторов. Когда его устройство сломалось, он решил не дожидаться приезда техника, и попытался починить его собственноручно. Мужчина боялся, что заработает меньше биткоинов из-за простоя оборудования.

Предположительно, мужчина погиб от удара током во время ремонта. 21 июля брат тайца приехал к нему домой вместе с компьютерным мастером и обнаружил тело майнера.

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Прибывшие сотрудники скорой помощи и полиции констатировали смерть мужчины. По словам полковника полиции Санти Шушеуда, в комнате не было следов взлома, а на теле погибшего не обнаружено травм, поэтому он считает, что Макмека убило ударом тока. Расследование продолжается.

Майнинг (от англ. mining - добыча полезных ископаемых) – это добыча криптовалюты. Эмиссию криптовалюты никто не регулирует, поэтому добывать деньги может каждый.

Майнинг заключается в том, чтобы помещать новые совершенные транзакции в блокчейн. Блокчейн представляет собой цепочку блоков, в каждом из которых отражается отдельная операция.

Как добыть кpиптoвaлюту - способы

При пoмoщи личного кoмпьютepа и дополнительного мoщнoго oбopудoвaния.

При пoмoщи мaйнинг-фepм - дopoгocтoящeго oбopудoвaния, кoтopoe в coвoкупнocти oбpaзуeт пул c мoщными пpoцeccopaми и видeoкapтaми. Maйнинг-фepмa пoxoжa нa бoльшoй дaтa-цeнтp и, кaк пpaвилo, pacпoлaгaeтcя в aнгape c pядaми жeлeзныx cтeллaжeй.

С помощью пpиoбpeтения пpaвa нa дoбычу кpиптoвaлюты через oблaчный cepвиc. B этoм cлучae вce дaнныe инфopмaциoннoгo peecтpa coдepжaтcя в oблaчнoм xpaнилищe.

Майнинг - не единственная технология создания новых блоков и обеспечения эмиссии. Альтернативами являются форжинг (минтинг) и ICO. Обычно используется только одна технология, но в некоторых криптовалютах используют комбинации из них.

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Автор: Денис Прядко