Отходят от "ценностей социализма": в Китае оштрафовали владельца TikTok

Видеосервису также запретили регистрацию новых пользователей.

В Китае оштрафовали видеосервис Xigua (также известный как Watermelon Video), который принадлежит компании ByteDance, владеющей социальной сетью TikTok.

Читайте такжеTikTok опередил YouTube и Netflix по выручке от покупок внутри приложенияКак пишет «Сноб», санкции наложили из-за того, что в видеосервисе распространяется «вульгарный контент».

Китайские власти в общей сложности проверили 31 крупную видеоплатформу, 10 из которых оштрафовали. Помимо Xigua были наказаны стриминговые сервисы Huya, DouYu и Bilibili.

Уточняется, что все наказанные видеосервисы «отходят от основных ценностей социализма», «ставят под угрозу здоровое воспитание молодежи» и «портят атмосферу в обществе».

Видеосервисам, помимо штрафов, также запретили регистрацию новых пользователей и генерировать обновления для приложений, поскольку те якобы с их помощью распространяют порнографические материалы и организовывают азартные игры.

Ранее УНИАН писал, что в даркнет слили базу с данными миллионов пользователей Telegram.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram