Индия решила заблокировать TikTok и еще 59 китайских приложений
Министерство информационных технологий Индии постановило заблокировать 59 китайских мобильных приложений. Среди них есть популярный видеосервис TikTok.
Об этом сообщает PIB (государственное Бюро прессы и информации).
Текже в Индии перестанут работать мобильные приложения китайской соцсети WeChat, браузер UC, сервис микроблогов Weibo и многие другие. Игра Clash of Kings также в списке заблокированных.
Как объяснили в министерстве, считается, что эти приложения причиняют "ущерб суверенитету и целостности Индии", кроме того, "их использование угрожает безопасности государства" и общественному порядку.
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Также сообщается, что граждане стали все чаще присылать сообщения о беспокойстве по поводу безопасности данных и конфиденциальности из-за политики некоторых приложений.
В правительстве Индии предполагают, что после решения о блокировке китайских продуктов у индийских сотрудников в сфере IT будет больше возможностей.
Как сообщал ранее УНИАН, конфликт между Индией и Китаем разгорелся из-за спорных территорий, которые фактически являются границей между странами, однако юридически границу не признавали до 1990-х годов.
16 июня на этой территории впервые за более чем пол века, произошли столкновения между военными обеих стран. Индия заявила о гибели 20 военных.
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