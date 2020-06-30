Индия решила заблокировать TikTok и еще 59 китайских приложений

После обострения конфликта с Китаем за спорные территории Индия решила заблокировать большинство китайский приложений.

Министерство информационных технологий Индии постановило заблокировать 59 китайских мобильных приложений. Среди них есть популярный видеосервис TikTok.

Об этом сообщает PIB (государственное Бюро прессы и информации).

Текже в Индии перестанут работать мобильные приложения китайской соцсети WeChat, браузер UC, сервис микроблогов Weibo и многие другие. Игра Clash of Kings также в списке заблокированных.

Как объяснили в министерстве, считается, что эти приложения причиняют "ущерб суверенитету и целостности Индии", кроме того, "их использование угрожает безопасности государства" и общественному порядку.

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Также сообщается, что граждане стали все чаще присылать сообщения о беспокойстве по поводу безопасности данных и конфиденциальности из-за политики некоторых приложений.

В правительстве Индии предполагают, что после решения о блокировке китайских продуктов у индийских сотрудников в сфере IT будет больше возможностей.

Как сообщал ранее УНИАН, конфликт между Индией и Китаем разгорелся из-за спорных территорий, которые фактически являются границей между странами, однако юридически границу не признавали до 1990-х годов.

16 июня на этой территории впервые за более чем пол века, произошли столкновения между военными обеих стран. Индия заявила о гибели 20 военных.

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