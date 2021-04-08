За полчаса наблюдений температура на Красной планете снизилась на 5 градусов.

Ученые опубликовали первые данные о погоде на Марсе, сведения о которой были получены благодаря метеорологической системе Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA).

Отчет опубликован на сайте NASA.

Как сообщается, MEDA на борту марсохода Perseverance впервые включилась на 30 минут 19 февраля, примерно через день после того, как марсоход приземлился на Красной планете.

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MEDA весит около 5,5 кг и содержит набор датчиков окружающей среды для регистрации уровней запыленности и шести атмосферных условий - ветра (скорости и направления), давления, относительной влажности, температуры воздуха, температуры земли и излучения. Система выходит из спящего режима каждый час, а после записи и сохранения данных переходит в спящий режим независимо от работы ровера. Система записывает данные независимо от того, бодрствует марсоход или нет, днем ​​и ночью.

Когда инженеры получили первые данные MEDA на Земле, команда составила свой первый прогноз погоды из кратера Джезеро на Марсе. Данные показали, что когда система начала запись, температура была около -20 градусов Цельсия на поверхности, и эта температура упала до -25,6 градусов в течение 30 минут.

Датчик по радиации и пыли показал, что в Езеро была чище атмосфера, чем в кратере Гейла, который находится в 3700 км от него.

Ожидается, что в течение следующего года MEDA предоставит ценную информацию о температурных циклах, тепловых потоках, пылевых циклах и о том, как частицы пыли взаимодействуют со светом, что в конечном итоге влияет как на температуру, так и на погоду.

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Перевод: Екатерина Лиманская