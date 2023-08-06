Ученые наблюдают сразу два необычайных явления на Луне, которые способны перевернуть воображение о процессах на Луне.

Ученые обнаружили огромный участок гранита глубоко под поверхностью Луны и предположили, что он возник из вулкана, который был активен 3,5 млрд лет назад.

Но интересно то, что над этим участком возникла масса тепла, которая, как полагают учены, была вызвана радиацией. Огромный тепловой сгусток возник на темной стороне Луны и вызывает опасения у ученых, передает Mirror. Ученые выяснили, что он простирается на 31 милю по Луне с температурой 10 градусов по Цельсию. Эта температура для Луны, где ртуть падает до -183 градусов по Цельсию ночью, очень высокая.

Относительно гранита, то по данным Института планетарных наук, его выявили в вулканическом комплексе Комптон-Белкович и "вероятно, он образовался из остывающей расплавленной лавы, питавшей вулкан/вулканы, извергавшиеся примерно 3,5 млрд лет назад".

Видео дня

Доктор Мэтт Сиглер из Аризонского института планетологии пояснил, что это открытие больше похоже на Землю, чем предполагали ученые, хотя на Луне нет воды и тектоники плит, которые помогают формироваться гранитам на Земле. Обнаружение такого гранитного клондайка вызвало путаницу, поскольку для его формирования требуется вода, и это может навсегда изменить представление о процессах на Луне.

Тимоти Глотч, геолог из Университета Стоуни-Брук в США, сказал: "Обычно для образования гранитов требуется либо тектоника плит, либо водоносная магма. Хотя недра Луны содержат небольшое количество воды, она никогда не подвергалась тектонике плит".

Таким образом, как отметил ученый, открытие гранитного комплекса указывает на какой-то еще непонятый процесс, ответственный за формирование гранита.

Исследования Луны

Китайский луноход "Юйту-2" нашел и сфотографировал нечто странное на обратной стороне Луны. Изображение объекта было размытым и вызвало немало домыслов. Однако позже луноход смог приблизиться к объекту. Вблизи оказалось, что загадочным объектом на самом деле оказался всего лишь камень.

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