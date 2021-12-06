Луноход приблизиться к объекту только через два-три земных месяца.

Китайский луноход сфотографировал неизвестный объект на поверхности спутника Земли. Лунный объект напоминает хижину.

Об этом сообщает Space.

Отмечается, что снимок сделали в ноябре, когда китайский луноход Yutu 2 работал возле кратера Фон Карман. Ученые направили аппарат к мистическому объекту. Правда, Yutu 2 надо еще около двух-трех земных месяцев, чтобы добраться до "хижины" на Луне.

По мнению ученых, странный объект может быть лишь огромным камнем. Точно сказать, что это исследователи смогут только поле того, как вблизи рассмотрят лунный объект.

Как ранее сообщал УНИАН, американское космическое агентство NASA вместе с компанией SpaceX в среду, 24 ноября, запустят в космос ракету Falcon 9 с космическим аппаратом Double Asteroid Redirection Test.

Цель этой миссии заключается в тест-драйве планетарной защитной системы, которая могла бы помешать попаданию потенциально опасных астероидов в Землю, чтобы мы не пошли по пути динозавров. Это будет первой попыткой человечества повлиять на "гравитационный танец" Солнечной системы. Она должна дать первые реальные данные о том, что нужно, чтобы отклонить от Земли астероид, который может привести к Армагеддону

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Автор: Анастасия Горбачева