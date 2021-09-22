Запуск ровера в космос запланирован на ноябрь 2023 года,

Новый луноход VIPER отправят на Луну в ноябре 2023 года. Его задача - исследовать лед в грунте кратера Нобиле в южной полярной области небесного тела.

Об этом сообщается на сайте космического агентства NASA.

Планируется, что VIPER будет работать на поверхности Луны около 100 дней.

Луноход по контракту с NASA по программе "Артемида" создала компания Astrobotic Technology. Его вес составит 430 килограмм, и он будет оснащен нейтронным спектрометром, масс-спектрометром и инфракрасным спектрометром, камерами, метровым буром и солнечными батареями, которые обеспечат его питание.

Читайте такжеПервые космические туристы Илона Маска вернулись на Землю (видео)За период своей работы VIPER должен будет как минимум трижды бурить поверхность, проанализировать состав реголита и полученных образцов, а также составить карту распределения льда на южном полюсе Луны. Эти данные помогут ученым понять, где лучше разместить базу на Луне.

Стоит отметить, что гористый 79-километровый кратер Нобиле почти все время находится в тени, благодаря чему создается "ловушка" для льда. Общая площадь исследуемого района составляет приблизительно 93 кв. километра. Предполагается, что марсоход преодолеет от 16 до 24 километров. В космос VIPER выведет ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX.

Как ранее сообщал УНИАН, странное, похожее на гель вещество на поверхности Луны нашел китайский луноход "Юйту-2". Теперь ученые определили, что это такое.

Автор: Анастасия Горбачева