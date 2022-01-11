Телескопу "Джеймс Уэбб" может хватить топлива на 20 лет работы - NASA

Самый дорогой и мощный телескоп в истории человечества "Джеймс Уэбб" (James Webb) сможет работать не 5 лет, как считалось ранее, а 20. Именно на столько времени ему должно хватить топлива.
Об этом сообщил системный инженер NASA Майк Мензел на брифинге после развертывания основного зеркала.
Специалист отметил, что благодаря точности при корректировке курса и эффективности вывода телескопа на орбиту ракетой "Ариан 5" у "Джеймса Уэбба" теперь есть запас топлива примерно на 20 лет.
Читайте такжеТелескоп "Джеймс Уэбб" успешно развернул огромное зеркало, покрытое золотом (видео)Однако в NASA отмечают, что окончательные данные о сроке работы телескопа будут после завершения работы по его настройке.
Напомним, что изначально специалисты оценили срок службы обсерватории в 5 лет. Однако уже перед запуском в NASA заявили, что "Джеймс Уэбб" проработает от 5 до 10 лет. После запуска специалисты сообщили, что телескоп проработает более 10 лет.
Отметим, что всего на создание телескопа потратили более 10 миллиардов долларов. Его огромное зеркало покрыто золотом.
Как сообщал УНИАН, 25 декабря в 14:47 по Киеву телескоп "Джеймс Уэбб" успешно отделился от второй ступени ракеты-носителя Ariane 5 и развернул часть панелей, покрытых золотом.