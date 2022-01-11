Телескопу "Джеймс Уэбб" может хватить топлива на 20 лет работы - NASA

Ожидается, что телескопу хватит топлива не на 5 лет, как рассчитывали ранее, а на 20.

Самый дорогой и мощный телескоп в истории человечества "Джеймс Уэбб" (James Webb) сможет работать не 5 лет, как считалось ранее, а 20. Именно на столько времени ему должно хватить топлива.

Об этом сообщил системный инженер NASA Майк Мензел на брифинге после развертывания основного зеркала.

Специалист отметил, что благодаря точности при корректировке курса и эффективности вывода телескопа на орбиту ракетой "Ариан 5" у "Джеймса Уэбба" теперь есть запас топлива примерно на 20 лет.

Читайте такжеТелескоп "Джеймс Уэбб" успешно развернул огромное зеркало, покрытое золотом (видео)Однако в NASA отмечают, что окончательные данные о сроке работы телескопа будут после завершения работы по его настройке.

Напомним, что изначально специалисты оценили срок службы обсерватории в 5 лет. Однако уже перед запуском в NASA заявили, что "Джеймс Уэбб" проработает от 5 до 10 лет. После запуска специалисты сообщили, что телескоп проработает более 10 лет.

Отметим, что всего на создание телескопа потратили более 10 миллиардов долларов. Его огромное зеркало покрыто золотом.