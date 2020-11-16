Ученым с помощью телескопа Hubble удалось сфотографировать далекую галактику UGC 12588, похожую на булочку с корицей.
Снимок опубликован на сайте обсерватории.
Читайте такжеЗвездные ясли: ученые показали галактику, которая рождает сотни молодых звезд (фото)
Как сообщается, эта галактика известна как UGC 12588. В отличие от многих спиральных галактик, она не имеет ни полосы звезд в центре, ни классического узора спиральных рукавов. Вместо этого круглый, белый и в основном неструктурированный центр делает эту галактику больше похожей на булочку с корицей, чем на мегаструктуру из звезд и газа в космосе.
По данным ученых, эта галактика находится в созвездии Андромеды в Северном полушарии и классифицируется как спиральная галактика. Однако, в отличие от классических спиральных галактик, огромные рукава из звезд и газа в UGC 12588 очень тусклые, незаметные и плотно обвивают ее центр.
Вас также могут заинтересовать другие снимки Хаббла:
- Ученые показали место, где зарождаются звезды (фото)
- Уникальное явление: ученые показали последствия столкновения двух галактик (фото)
- Телескоп Hubble сделал снимок звездного "водопада" (фото)
- Хаббл сделал снимок "кривой" галактики (фото)
- Ученые зафиксировали столкновение нейтронных звезд, вспышка от которого достигла Земли (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram