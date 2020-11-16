UGC 12588 находится в созвездии Андромеды и у нее есть одно уникальное отличие от остальных подобных галактик.

Ученым с помощью телескопа Hubble удалось сфотографировать далекую галактику UGC 12588, похожую на булочку с корицей.

Снимок опубликован на сайте обсерватории.

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Как сообщается, эта галактика известна как UGC 12588. В отличие от многих спиральных галактик, она не имеет ни полосы звезд в центре, ни классического узора спиральных рукавов. Вместо этого круглый, белый и в основном неструктурированный центр делает эту галактику больше похожей на булочку с корицей, чем на мегаструктуру из звезд и газа в космосе.

По данным ученых, эта галактика находится в созвездии Андромеды в Северном полушарии и классифицируется как спиральная галактика. Однако, в отличие от классических спиральных галактик, огромные рукава из звезд и газа в UGC 12588 очень тусклые, незаметные и плотно обвивают ее центр.

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Перевод: Екатерина Лиманская