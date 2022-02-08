Галактическая пара Arp 282 находится в созвездии Андромеда, ее галактики имеют монументально энергичные ядра.

Космический телескоп Hubble сделал фото двух взаимодействующих галактик Arp 282.

Как сообщается на сайте обсерватории, эта пара галактик состоит из галактики Сейферта NGC 169 (внизу) и галактики IC 1559 (сверху).

Интересно, что обе эти галактики, входящие в состав Arp 282, имеют монументально энергичные ядра, известные как активные галактические ядра. И хотя это трудно определить из сделанного снимка, астрономы видят в этом позитив, ведь если бы на фото было видно полное излучения двух активных галактических ядер, это могло бы скрыть хорошо детализированные приливные взаимодействия, происходящие между NGC 169 и IC 1559.

"Приливные силы возникают, когда сила притяжения одного объекта искажает или растягивает другой объект. Направление приливных сил будет идти от объекта с меньшей массой к объектуа с большей массой. Когда две галактики взаимодействуют, эти приливные силы оттягивают газ, пыль и даже целые солнечные системы от одной галактики к другой. Этот процесс на самом деле можно увидеть в действии на этом изображении - образовались тонкие потоки материи, которые заметно соединяют две галактики", - рассказывают ученые.

В целом астрономы называют важным аспектом эволюции галактик то, как они взаимодействуют друг с другом. Галактики могут сливаться, сталкиваться или проноситься мимо друг друга. Каждое такое взаимодействие оказывает значительное влияние на форму и структуру галактик.

Галактическая пара Arp 282

Эта пара входит в Атлас пекулярных галактик (Arp), составленный астрономом Халтоном Арпом в 1966 году. Всего в этом атласе представлено 338 галактик. Arp 282 состоит из галактик NGC 169 и галактики IC 1559, которые находятся в созвездии Андромеда.

Галактика NGC 169 - спиральная галактика. Ее открыл ирландский астроном Уильям Парсонс в 1857 году. Она содержится в оригинальной редакции Нового общего каталога (самый известный в любительской астрономии каталог незвездных объектов дальнего космоса, - УНИАН).

Галактика IC 1559 - спиральная галактика. Она содержится в оригинальной редакции индексного каталога (каталог туманностей и звездных скоплений, приложение к Новому общему каталогу, - УНИАН).

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Галактики Сейферта: что известно

Сейфертовские галактики - спиральные или неправильной формы галактики с активным ядром, спектр излучения которого содержит множество ярких широких полос, что указывает на мощные выбросы газа со скоростями до нескольких тысяч километров в секунду. Такие галактики впервые описаны в 1943 году Карлом Сейфертом.

Сейфертовские галактики и квазары - два наиболее распространенных типа галактик с активным ядром. Но, в отличие от квазаров, сейфертовские галактики расположены ближе, поэтому можно исследовать саму галактику, а не только активное ядро.

Активные ядра галактик - ядра, в которых происходят процессы, сопровождающиеся выделением большого количества энергии, не объясняющиеся активностью находящихся в них отдельных звезд и газово-пылевых комплексов. Считается, что в центре активной галактики находится массивный компактный объект, скорее всего - черная дыра, которая и является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне.

Телескоп Хаббл

Телескоп Hubble был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования Discovery и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной.

За более чем четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".

Замена телескопа Hubble

"Хаббл" работает на орбите уже 31 год и все чаще выходит из строя. Поэтому его должен заменить телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST), который запустили в космос 25 декабря 2021 года. Телескоп начали строить 25 лет назад и потратили на это 10 миллиардов долларов.

Телескоп совершит 30-дневное путешествие длиной в 1,6 млн км от нашей планеты в направлении Марса - до второй точки Лагранжа. Работать "Джеймс Уэбб" начнет почти через 6 месяцев после запуска. За это время аппарат остынет до рабочих температур, откалибрует свои зеркала и инструменты.

"Джеймс Уэбб" прослужит от пяти до десяти лет. Вероятнее всего, на этом его "жизнь" закончится. Дело в том, что в конструкции заложен лимит, чтобы обеспечить высокую чувствительность датчика, который глубоко проникает в инфракрасный диапазон, его нужно постоянно охлаждать жидким гелием до -267°C. "Уэбб" перестанет работать, когда закончится хладагент.

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JWST - очень большое зеркало диаметром 6,5 метра. Для сравнения, у "Хаббла" - всего 2,4 метра. Поскольку "тарелку" такого размера невозможно уместить в ракету, зеркало "Уэбба" сделали сложным. Оно состоит из трех секций, которые успешно развернулись. Зеркало в прямом смысле золотое. Инженеры покрыли 18 шестиугольных сегментов слоем золота толщиной 100 нанометров - этот металл хорошо отражает инфракрасные лучи. В конце января 2022 года телескоп был выведен на заданную орбиту.

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