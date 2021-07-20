В Государственном космическом агентстве озвучили оптимистичный прогноз.

По графику украинский спутник планируют запустить в космос в декабре текущего года.

Об этом заявил начальник отдела научных исследований и инноваций Государственного космического агентства Андрей Колесник в эфире "Громадського радио".

"Все работы по запуску украинского спутника сейчас в графике, а в отношении самого космического аппарата и наземного сегмента по его управлению, то графики были составлены несколько месяцев назад", - рассказал он.

По его словам, в настоящее время все контракты заключены и все работы идут по графику, задержек нет и "будем надеяться, что не будет задержки в пуске ракеты SpaceX, которая должна доставить украинский спутник на орбиту".

"По графику - это декабрь этого года. Мы надеемся, что график от SpaceX будет такой, который был запланирован", - говорит представитель Госагентства.

Ранее глава Агентства заявил, что Украина в рамках реализации новой космической программы на 2021-2025 годы планирует запустить в космос семь спутников. "Стоят очень амбициозные цели. Это - создание украинской спутниковой группы. Помимо "Сич-2-30", будет запущено еще шесть спутников. Они будут ориентированы на дистанционное зондирование Земли, то есть, это будет фотографирование поверхности Земли из космоса для целей обороны, безопасности, экономической безопасности, использования полезных ископаемых, других природных ресурсов, предотвращения или раннее выявление катастроф, пожаров, наводнений", - сказал Владимир Тафтай.

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Автор: Юрий Годован