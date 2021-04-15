Разработать и испытать аппарат планируют к 2025 году.

Американцы приступили к разработке космического аппарата на ядерной тяге.

Об этом сообщает N+1 со ссылкой на DARPA.

Как сообщается, программа DRACO подразумевает разработку и испытание космического аппарата с тепловым ядерным ракетным двигателем к 2025 году.

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Тепловые ядерные ракетные двигатели выглядят как золотая середина. Теоретически не уступая в тяге химическим ракетам, они обладают большей скоростью истечения рабочего тела, хотя и уступают по этому показателю электрическим.

Ядерные ракетные двигатели позволяют гораздо эффективнее выполнять быстрые орбитальные маневры и отправлять в межпланетные перелеты намного более массивные корабли, при этом используя меньшие по массе запасы топлива.

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Автор: Екатерина Лиманская