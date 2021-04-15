Американцы приступили к разработке космического аппарата на ядерной тяге.
Об этом сообщает N+1 со ссылкой на DARPA.
Как сообщается, программа DRACO подразумевает разработку и испытание космического аппарата с тепловым ядерным ракетным двигателем к 2025 году.
Читайте такжеЛюка Скайуокера запустили в космос (видео)
Тепловые ядерные ракетные двигатели выглядят как золотая середина. Теоретически не уступая в тяге химическим ракетам, они обладают большей скоростью истечения рабочего тела, хотя и уступают по этому показателю электрическим.
Ядерные ракетные двигатели позволяют гораздо эффективнее выполнять быстрые орбитальные маневры и отправлять в межпланетные перелеты намного более массивные корабли, при этом используя меньшие по массе запасы топлива.
Вас также могут заинтересовать новости:
- NASA получило первые данные о погоде на Марсе
- Hubble показал скопление "кривых" галактик (фото)
- NASA во второй раз отложило первый полет вертолета Ingenuity на Марс
- SpaceX отправит на Луну новый вездеход NASA
- Американские военные сняли НЛО: Пентагон подтвердил подлинность видео
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram