Запуск запланирован 10 января 2022 года с мыса Канаверал.

Украинский спутник "Сич-2-30" отправлен в Соединенные Штаты Америки.

Об этом сообщает пресс-служба Днепровской таможни на своей странице в Facebook.

"Завершены таможенные формальности и отправлен в США украинский спутник "Сич-2-30", без отклонений от графика", - говорится в сообщении.

По словам председателя Государственного космического агентства Украины, работы по подготовке спутника к запуску уже будут проводиться уже в США.

Читайте такжеTesla выпустила детские квадроциклы CyberquadСправка УНИАН. Спутник "Сич-2-30" изготовлен КБ "Южное" (г. Днепр) для гражданских нужд Украинского государства.

Запуск запланирован на 10 января 2022 года с мыса Канаверал (штат Флорида, США).

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Автор: Светлана Закелова