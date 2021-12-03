Кроме этих спутников также на орбиту были выведены два спутника геопространственной разведки компании BlackSky.

Компания SpaceX провела запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 48 спутников Starlink.

Кроме этих спутников также на орбиту были выведены два новых спутника геопространственной разведки компании BlackSky.

Ракета-носитель была запущена с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, сообщается на сайте SpaceX.

В орбитальную группировку SpaceX входят уже более 1,8 тыс. космических аппаратов. Американская компания является крупнейшим спутниковым оператором.

Читайте такжеSpaceX хочет покрыть всю планету интернетом Starlink к сентябрю

BlackSky хочет построить орбитальную группировку из 60 спутников для оптической съемки поверхности Земли с разрешением один метр по запросу пользователей.

Как сообщал УНИАН, в сентябре гендиректор SpaceX Илон Маск заявил, что система глобального спутникового интернета Starlink выйдет из фазы открытого бета-тестирования не в августе, как ранее планировалось, а в октябре. В ближайшие 12 месяцев SpaceX рассчитывает привлечь еще 500 тыс. новых абонентов Starlink. Для подключения к Starlink пользователь должен будет приобрести специальный терминал-приемник и уплатить абоненскую плату.

Проект Starlink: что известно

SpaceX развивает проект Starlink с конца 2014 года - тогда Илон Маск впервые объявил о планах соединить весь мир глобальным спутниковым интернетом.

Для запуска Starlink компания за несколько лет сформировала на орбите крупную группировку спутников – около 1800 штук.

Инновационная технология лазерной связи, над которой SpaceX работала последние несколько лет, позволяет передавать сигнал, используя соседние аппараты в качестве ретрансляторов. Эти спутники в первую очередь предназначены для обеспечения связи в полярных регионах и над океанами, где нет наземных терминалов.

Автор: Ирина Погорелая