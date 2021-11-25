Для того, чтобы проверить QR-код документа, достаточно лишь смартфона.

Электронный сервис государственных услуг "Дія" напомнил бизнесу и другим учреждениям о необходимости проверять COVID-сертификаты своих клиентов по QR-коду.

Об этом говорится в Telegram-канале сервиса.

В "Дії" отмечают, что проверить действительность сертификата о вакцинации можно с помощью смартфона. Для этого не нужны никакие сканеры, ридеры и другое оборудование.

Чтобы просканировать сертификат, нужно:

авторизоваться в приложении "Дія";

нажать на иконку QR в верхнем правом углу экрана;

навести камеру на QR-код сертификата Вашего клиента.

Читайте такжеВ Украине расширили перечень медикаментов для лечения COVID-19Для проверки сертификата вакцинации необходимо стабильное интернет-соединение. Также важно проверить, установлена ли на смартфоне последняя версия приложения "Дія".

"Вакцинируйтесь и генерируйте СOVID-сертификат в "Дії", чтобы карантинные меры не помешали вашим планам", — говорится в сообщении.

Как писал УНИАН, во Львовской области сообщено о подозрении местному жителю, который изготавливал поддельные COVID-сертификаты для заробитчан.

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Автор: Марта Гичко