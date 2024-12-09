Высотное рассеивание пепла и диоксида серы в стратосфере даже привело к оптическим явлениям по всему миру.

Вулканы являются той силой, которая способна менять ландшафты и экосистемы. Их воздействие часто сохраняется потом еще сотни лет.

Но ни одно известное науке извержение не имело такого преобразующего эффекта, как печально известное извержение горы Тамбора в Индонезии. Этот катаклизм был такого масштаба, что радикально изменил гору, уменьшив ее высоту более чем на 1219 м. Взрыв оставил огромный кратер, радиусом 6 км и глубиной около 610 м, пишет Forbes.

Геологический материал был выброшен очень далеко, вызвав каскад событий, которые снизили глобальную температуру, нарушили погодные условия и вызвали то, что сейчас помнят как "Год без лета".

Видео дня

Это извержение не просто опустошило местный регион - оно оставило неизгладимый след на всей планете.

Неурожай на всех континентах, что привело к голоду и продовольственным бунтам. Мир увидел первую пандемию холеры, и даже битва при Ватерлоо не смогла избежать вулканического влияния горы Тамбора. Это история о том, как одно вулканическое извержение покрыло планету и изменило мир.

Катастрофа на горе Тамбора не возникла в одиночку. Земля сотрясалась годами, подготавливая почву для одного из самых разрушительных природных явлений в истории человечества.

В период с 1808 по 1814 год серия вулканических извержений выбросила в атмосферу пепел и газы. За таинственным извержением в юго-западной части Тихого океана в 1808 году последовали другие: Ла-Суфриер в Сент-Винсенте в 1812 году, Аву на островах Сангихе в том же году, Суваноседзима на островах Рюкю в 1813 году и Майон на Филиппинах в 1814 году.

Каждое извержение способствовало постепенному накоплению атмосферной пыли, затемнению солнечного света и охлаждению планеты.

К 1815 году магматический очаг горы Тамбора находился под огромным давлением. 5 апреля гора начала свой последний грохот, выбрасывая в небо огромный столб пепла. Извержение достигло кульминации 10 апреля, когда прогремел такой громкий взрыв, что его было слышно на расстоянии более 1600 миль.

Воздействие извержения Тамборы было разрушительным. Огромная сила извержения подняла вулканический материал высоко в стратосферу, создав облако пепла, которое накрыло небо и рассеялось по всему миру.

Например, в сообщениях с британских кораблей в Индийском океане описывалось столкновение с огромными плывущими плотами пемзы, некоторые из них достигали 5 км в ширину. В Макассаре, на расстоянии более 600 км, вес вулканического мусора на крышах привел к обрушению зданий.

Облака пепла были настолько плотными, что погрузили окружающие районы в почти полную темноту на два дня. К тому времени, как извержение утихло в середине июля, Тамбора выбросила больше материала, чем любое вулканическое событие в истории, а пепел достиг Южно-Китайского моря и Бенгальского залива, на расстоянии в тысячи километров.

Высотное рассеивание пепла и диоксида серы в стратосфере привело к оптическим явлениям по всему миру. В Лондоне огненно-красные закаты окрасили небо - яркие, сюрреалистические цвета, вызванные рассеиванием солнечного света мелкими частицами пепла, завораживающе живописное напоминание о разрушениях, вызванных Тамборой.

Однако это облако пепла было не просто визуальной странностью. Пепел создал глобальный слой аэрозолей, которые отражали солнечный свет от поверхности Земли, вызывая каскад климатических нарушений.