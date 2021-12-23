Гибель Солнца возможна через несколько миллиардов лет.

Возраст Солнца составляет чуть меньше пяти миллиардов лет, это своего рода звезда "среднего возраста".

"Жизнь" Солнца будет длиться около 10 млрд лет, рассказал астрофизик из Центра астрофизики, созданного при сотрудничестве Смитсоновской астрофизической обсерватории и обсерватории Гарвардского колледжа Паоло Теста Live Science, пишет express.co.uk.

По сведениям ученых, сейчас Солнце находится в фазе "главная последовательность", а потом станет красным гигантом, и Солнечной системе наступит конец.

"…На нынешнем этапе ядерный синтез водорода внутри Солнца позволяет ему излучать энергию и обеспечивать давление, достаточное для предотвращения коллапса звезды под действием собственной массы", – отмечается в материале.

Читайте такжеЧеловечество впервые "коснулось" Солнца: зонд NASA вошел в атмосферу звезды (видео)Считается, что Солнце станет красным гигантом после того, как в его ядре будет сожжена большая часть водорода. Ученые полагают, что тогда ядро Солнца начнет разрушаться и становиться намного горячее.

Ранее ученая из Австралийского национального университета Мередит Джойс говорила, что Солнце станет значительно больше с приближением "смерти" и поглотит Венеру, Меркурий и, возможно, Землю, а потом сожмется и станет белым карликом.

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