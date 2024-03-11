Такими существами оказались микроскопические черви, которые могут существовать даже на территории с большим уровнем радиации.

В Чернобыльской зоне отчуждения живут микроскопические черви, несмотря на высокий уровень радиации. Это свидетельствует о том, что эти существа не пострадали от аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которая произошла в 1986 году. Об этом пишет ведущий американский научный журнал PNAS.

Ученые побывали в Чернобыльской зоне отчуждения и собрали микроскопических червей вида Oscheius tipulae. Проведя исследование, специалисты выяснили, что геномы таких червей остались неповрежденными после ядерной катастрофы, несмотря на высокий уровень радиации.

Такой анализ имеет важное значение для того, чтобы понять влияние катастрофы на местные популяции. Исследователи определили геномы 15 червей из Чернобыля и пяти особей из других частей планеты.

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То, что черви из Чернобыльской зоны не имеют признаков поражения, говорит о том, что они устойчивы к экстремальным условиям. Ученые подчеркнули, что такая устойчивость может быть особенностью вида, а не результатом воздействия радиации.

Кроме того, исследователи выпустили 20 червей из лаборатории и протестировали их потомков, однако не обнаружили взаимосвязи между уровнями радиации и устойчивостью ДНК к мутациям. Эти результаты свидетельствуют о том, что чернобыльские черви не приобрели новых способностей к восстановлению ДНК благодаря воздействию радиации, поэтому ученые продолжат исследовать факторы, которые влияют на их устойчивость.

Чернобыльская зона отчуждения: последние новости

Как писал УНИАН, волки-мутанты, которые живут в Чернобыле, вероятно, имеют устойчивость к раку. Такие результаты исследования могут помочь ученым бороться с онко-заболеваниями у людей.

Также известно, что в начале полномасштабного вторжения российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС, однако там им удалось продержаться лишь 36 дней. Уже 31 марта они покинули территорию Чернобыля. В то же время свидетели рассказали о том, что происходило во время оккупации ЧАЭС.

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