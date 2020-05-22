В СНБО после недавней утечки в Telegram пообещали усилить защиту данных украинцев

По словам секретаря СНБО, в этом году Национальным координационным центром кибербезопасности было успешно организовано локализацию ряда кибератак на государственные информационные ресурсы.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что разработан комплекс мероприятий для усиления защиты персональных данных граждан от утечек.

Как сообщили в пресс-службе СНБО, состоялось заседание Национального координационного центра кибербезопасности - рабочего органа Совбеза.

На заседании секретарь СНБО Алексей Данилов обратил внимание на неудовлетворительное состояние защищенности государственных электронных информационных ресурсов, реестров, баз данных и других информационных массивов и отметил усовершенствование практического взаимодействия между субъектами обеспечения кибербезопасности.

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«Важным в этом процессе является безотлагательное информирование НКЦК о выявленных фактах кибератак и киберинцидентов на информационные системы государственных органов, объектов критической инфраструктуры для осуществления координации по оперативному реагированию, ведь последствия от них могут создать существенную угрозу жизненно важным интересам государства и общества», - подчеркнул Данилов.

По его словам, в этом году Национальным координационным центром кибербезопасности было успешно организовано локализация ряда кибератак на государственные информационные ресурсы.

«По результатам заседания НКЦК был разработан комплекс мероприятий, направленных на улучшение состояния защищенности национальных электронных информационных ресурсов, усиление защиты персональных данных граждан от утечек, а также повышение эффективности взаимодействия между субъектами обеспечения кибербезопасности и совершенствования нормативно-правовой базы в сфере кибербезопасности», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, недавно в интернете появилось несколько телеграмм-каналов, которые распространяют персональные данные граждан. В частности, в сети появилась информация о данных 26 млн водительских удостоверений. 12 мая активно начали распространяться фейки, что эта информация связана с работой приложения «Дія».

Министерство цифровой трансформации опровергло слухи о «сливе» персональных данных из мобильного приложения для оцифрованных документов «Дія».

«Приложение не имеет собственной базы данных и не накапливает такую информацию (мобильное приложение только отображает информацию из реестров). В Украине 9,5 млн водительских удостоверений, 6,5 млн из которых отражаются в приложении «Дія», - заявили в министерстве.

Также 12 мая полиция открыла производство по факту утечки персональных данных граждан на одном из анонимных телеграмм-каналов.

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