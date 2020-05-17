МВД: 95% слитых через Telegram-бот личных данных украинцев – за 2005, 2008 и 2012 годы

По словам заместителя главы МВД, подобные базы данных "сливали" еще с начала 2000-х годов.

Утечка личных данных украинцев через Telegram-бот, который всколыхнул общественность, является недопустимой. Однако в Украине, где продается очень много, иногда и правосудие, законность, честность, – существует также продажа персональных данных.

Об этом заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Базы данных "сливали", начиная с начала 2000-х. Если зайти в интернет и почитать объявления, есть огромное количество разных баз данных, то ли Минюста, то ли еще кого-то. У нас огромное количество различных правоохранительных органов и инспекций имеет доступ к базам данных. Например, НАБУ подключено ко всем системам доверенностей, системам информаций о реестрах недвижимости, транспортных средствах. Такое же подключение есть у НАПК. И как эти антикоррупционные органы используют данное подключение, это еще следует проверить, в частности в рамках следствия", – говорит заместитель министра.

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С его слов, были случаи "утечки" и в системе Министерства внутренних дел.

"У нас есть четыре уголовных дела, в частности по сотрудникам МВД. В частности, одно из таких дел было начато в прошлом году в феврале против одного высокопоставленного сотрудника информационной службы МВД, которого с товарищем уличили в продаже данных для различных охранных структур, банков и тому подобное. То есть существует определенный рынок по проверке данных платежеспособности, благонадежности тех или иных лиц. Необходимо, чтобы каждый такой случай получал оценку криминальным образом. Прокуратура и ГБР такие дела ведут. Мы этого не скрываем", – подчеркнул Геращенко.

Коснувшись темы громкого слива данных последних дней, чиновник заметил, что 95% информации, которая была в этом боте, – за 2005, 2008 и 2012 годы.

"Я даже ради интереса проверил себя, ничего там нового нет. Также хочу сказать, что на сегодня государство, с одной стороны, декларирует защиту персональных данных, а с другой, в интернете вывешено полтора миллиона деклараций чиновников, депутатов, где указано все их состояние, достаток, деньги на счетах и наличные. О какой приватности мы можем говорить? Есть реестр Министерства юстиции, официально по закону открытый 2016 года, по которому, кажется, за 21 грн вы можете зайти и посмотреть собственность, которая есть на любом гражданине страны, оставив информацию, кто смотрел. Тогда у меня вопрос: давайте определимся, мы закрываем информацию или мы ее по закону раскрываем для всех?", – сказал Геращенко.

Как сообщал УНИАН, на днях в интернете появилось несколько Telegram-каналов, которые распространяют персональные данные граждан. В частности, в сети появилась информация о данных 26 млн водительских удостоверений. В сети активно начали распространяться фейки, что эта информация связана с работой приложения «Дія».

12 мая Министерство цифровой трансформации опровергло слухи о «сливе» персональных данных из мобильного приложения для оцифрованных документов «Дія».

«Приложение не имеет собственной базы данных и не накапливает такую информацию (мобильное приложение только отображает информацию из реестров). В Украине 9,5 млн водительских удостоверений, 6,5 млн из которых отражаются в приложении «Дія», - заявили в министерстве.

Также 12 мая полиция открыла производство по факту утечки персональных данных граждан на одном из анонимных Telegram-каналов.

13 мая премьер-министр Денис Шмигаль во время Часа вопросов к правительству заявил, что утечка персональных данных украинцев, которые на днях появились в открытом доступе в одном из Telegram-каналов, произошла еще полгода назад и не имеет ничего общего с мобильным приложением для оцифрованных документов «Дія».

Государственное бюро расследований начало расследование причастности должностных лиц Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы к утечке персональных данных украинцев.