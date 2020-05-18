WhatsApp заподозрили в передаче данных пользователей Facebook

В компании отрицают все обвинения.

Власти Германии обвинили WhatsApp в передаче метаданных пользователей приложения Facebook, которая является материнской компанией мессенджера.

Об этом пишет издание Handelsblatt.

Читайте такжеВ WhatsApp появилась новая функцияВ комментарии изданию представители компании заявили, что не делятся никакими «метаданными пользователя» с Facebook для создания профилей, настройки таргетированной рекламы или улучшения других продуктов компании.

Также в WhatsApp подчеркнули, что сообщения в мессенджере «защищены сквозным шифрованием», а их содержание могут прочесть только непосредственные участники переписки.

Среди метаданных выделяют IP-адрес, геолокация, информация о смартфоне и его операционной системе, дата и время сообщения. По мнению экспертов, эти данные позволяют создавать профили пользователей и узнавать об их передвижениях. Уточняется, что связывая отдельные данные, можно сделать выводы о профессии, увлечениях, финансовом положении и даже болезнях пользователей.

Ранее УНИАН сообщал, что Facebook выплатит 52 миллиона долларов модераторам из-за психических расстройств.