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Facebook выплатит $52 миллиона модераторам из-за психических расстройств

15:03, 15 мая 2020
Наука и IT
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Фейсбук выплатить своим сотрудникам компенсацию / shopcatalog.com

Об этом сообщает The Verge.

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Как сообщается, в знак признания того, что модерирование контента обременяет его персонал, Facebook согласился выплатить 52 миллиона долларов нынешним и бывшим модераторам, чтобы компенсировать им проблемы с психическим здоровьем, возникшие на работе. Также социальная сеть согласилась возместить убытки американским модераторам и предоставить им консультации, пока они работают.

Каждый модератор получит минимум 1000 долларов и право на дополнительную компенсацию, если у него диагностируют посттравматический стресс или связанные с ним состояния.  Выплаты предусмотрены для 11 тыс. 250 сотрудников.

Как сообщал УНИАН, ранее Facebook нашел 50 миллионов фейковых постов о коронавирусе.

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