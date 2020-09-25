В работе Telegram произошел сбой / иллюстрация REUTERS
Днем в пятницу, 25 сентября, в работе Telegram произошел сбой, мессенджер стал недоступен для части пользователей.
Читайте такжеВ популярных приложениях на iPhone произошел глобальный сбойОб этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Судя по карте портала, наибольшие проблемы с доступом были у пользователей из Украины, России и Беларуси. Также сбой затронул пользователей из Германии, Франции, Нидерландов и Латвии.
Причины сбоя на данный момент неизвестны. В пресс-службе мессенджера никак не комментировали происходящее.
Карта сбоев / скриншот
Около 14:15 работа мессенджера была возобновлена.
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