В работе Telegram произошел сбой

Неполадки в работе Telegram начали фиксироваться в 23:05 по киевскому времени.

В работе мессенджера Telegram в субботу вечером, 6 июня, произошел массовый сбой.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Неполадки в работе Telegram начали фиксироваться в 23:05 по киевскому времени. О проблемах в работе жаловались более 11 тыс. пользователей мессенджера в 37 странах.

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Подавляющее большинство из них - 93% - сообщают о невозможности подключения. У остальных не отправляются сообщения.

Больше всего сообщений о сбоях пришло из Беларуси, Украины, Германии, Италии, Эстонии, Латвии, Франции, Испании и европейской части России.

На официальном сайте представители сервиса подтвердили наличие проблем в работе, а также пообещали устранить их в ближайшее время.

В течение часа после начала проблем работа Telegram была восстановлена.

Как сообщал УНИАН, последний раз сбой в Telegram был зафиксирован в ноябре 2019 года.

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