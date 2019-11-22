В работе Telegram произошел глобальный сбой (карта)

У некоторых пользователей Telegram он не подключается, у других не отправляются сообщения.

В работе Telegram в пятницу, 22 ноября, по всему миру произошел сбой.

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Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Как можно увидеть на карте, наибольшие проблемы с доступом наблюдаются у пользователей из РФ, Беларуси и Украины. Также сбой наблюдается в США, Ирландии, Германии и Индии.

По какой причине это произошло, в данный момент неизвестно. У некоторых пользователей Telegram он не подключается, у других не отправляются сообщения.

Напомним, ранее в Facebook произошел технический сбой. Страницы соцсети около 10 минут не открывались в браузере, сообщили пользователи. В то же время, соцсеть работала через мобильное приложение.