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В работе Telegram произошел глобальный сбой (карта)

15:45, 22 ноября 2019
Наука и IT
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REUTERS

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Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Как можно увидеть на карте, наибольшие проблемы с доступом наблюдаются у пользователей из РФ, Беларуси и Украины. Также сбой наблюдается в США, Ирландии, Германии и Индии.

По какой причине это произошло, в данный момент неизвестно. У некоторых пользователей Telegram он не подключается, у других не отправляются сообщения. 

Напомним, ранее в Facebook произошел технический сбой. Страницы соцсети около 10 минут не открывались в браузере, сообщили пользователи. В то же время, соцсеть работала через мобильное приложение.

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Теги: #Telegram