Вторым по количеству лайков стал твит Барака Обамы.

Самой популярной публикацией 2020 года в Twitter стал пост о смерти актера Чедвика Боузмана.

Читайте такжеПост о смерти звезды "Черной пантеры" Чедвика Боузмана побил рекорды в TwitterОб этом сообщается в блоге соцсети.

Отмечается, что твит набрал больше 7,6 миллиона лайков и свыше 3,1 миллиона ретвитов. Ранее Twitter сообщал, что этот пост стал самым популярным в истории соцсети.

Вторым постом по количеству ретвитов стало видео, в котором один из членов группы BTS исполняет песню Never Not. В третьем по популярности твите размещен снимок телеэкрана с заголовоком: «Американцев убивают два смертельных вируса: COVID-19 и расизм».

Вторым по количеству лайков стал твит Барака Обамы в память о баскетболисте Коби Брайанте и его дочери Джианне, которые погибли при крушении вертолета в январе. На третьем месте расположилась майская публикация актера Энди Милонакиса: «Поздравляю астронавтов, которые сегодня покинули Землю. Хороший выбор».

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Автор: УНИАН