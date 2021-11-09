Каждый желающий может воспользоваться бесплатными услугами такси, однако только ночью.

С ветерком и бесплатно - именно так можно охарактеризовать беспилотное такси, которое начало работать в США. В одном из штатов стартовал пилотный проект, благодаря которому жители Сан-Франциско могут заказывать машины без водителя. Пассажирам не придется платить деньги за услуги такого такси.

Об этом говорится в сюжете программы "Спецкор" на телеканале 2+2.

Пока беспилотные такси работают только в ночное время и только в одном штате. Роботизированные машины от "Дженерал Моторс" будут возить всех желающих пассажиров, которые хотят первыми увидеть такси без водителей и получить бесплатные поездки.

"До сих пор мы испытывали наше беспилотное такси, которое так или иначе контролировал человек. Он не касался руля, но все же следил за ним. И отныне такси будет ездить без посторонней помощи", - рассказывает руководитель проекта беспилотного такси Кайл Фогт, который первым заказал беспилотное такси в рамках старта проекта.

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Бесплатное такси без водителей будет работать с 22:00 до 06:00. Власти штата разрешили эксперимент, но с одним условием: машины не должны ездить быстрее 48 километров в час.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Британии хотят создать летающий пассажирский автобус. В рамках проекта Skybus планируется создать летательный аппарат, способный перевозить от 30 до 50 человек.

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Автор: Полина Кузенко