В ходе обысков, проведенных по адресам регистрации и фактического проживания злоумышленника, изъято компьютерное оборудование с доказательствами противоправной деятельности.

Правоохранители разоблачили хакера, который создал сеть ботов, распространял вирусы и осуществлял DDoS - и спам-атаки.

Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с другими правоохранительными органами разоблачили хакера, который создал и администрировал мощный ботнет - автоматизированную сеть из более чем 100 тысяч фейковых учетных записей. Через нее он осуществлял DDoS - и спам-атаки, выявлял уязвимости веб-сайтов и взламывал их, сообщает пресс-служба СБУ.

Как удалось установить киберспециалистам СБУ, злоумышленником оказался житель Ивано-Франковской области. Кроме кибератак и взлома сайтов, он занимался подбором паролей к ящикам электронной почты на удаленных платформах так называемым "брутфорсом".

Заказчиков находил на закрытых форумах и в чатах Telegram, а расчеты с "клиентами" осуществлял через запрещенные в Украине электронные платежные системы.

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При этом, по данным следствия, прикарпатец является представителем российской электронной системы мгновенных расчетов Webmoney, на которую распространяется действие санкций СНБО. Он изготавливал и выдавал пользователям аттестаты подсанкционной платежной системы, которые используются для проведения трансакций.

В ходе обысков, проведенных по адресам регистрации и фактического проживания злоумышленника, изъято компьютерное оборудование с доказательствами противоправной деятельности.

Организатору ботнета готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) и ст. 363-1 (препятствование работе электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи путем массового распространения сообщений электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, недавно в Киеве разоблачили 25-летнего хакера, причастного к осуществлению вирусных атак на более 100 иностранных компаний.

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Автор: Виктория Токарева