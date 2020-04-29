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Президент Израиля сделал свою цифровую копию (фото)

17:10, 29 апреля 2020
Наука и IT
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Президент Израиля сделал цифровую копию / скриншот

Президент Израиля Реувен Ривлин специально для обращения к нации в честь Дня независимости оцифровал свою внешность, чтобы поздравить граждан страны с помощью дополненной реальности.

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В конце своего обращения Ривлин предложил сделать с ним селфи, правда добавил, что у него камеры с собой нет, поэтому за главного – зрители.

«Только не забудьте улыбнуться», – отметил он.

Ранее УНИАН сообщал, как украинские конструкторы собрали робота-полицейского.

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