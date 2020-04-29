Президент Израиля сделал свою цифровую копию (фото)

Каждый желающий может отсканировать QR-код и увидеть президента прямо в своей квартире.

Президент Израиля Реувен Ривлин специально для обращения к нации в честь Дня независимости оцифровал свою внешность, чтобы поздравить граждан страны с помощью дополненной реальности.

Читайте такжеИзображению леопарда на саркофаге из Египта вернули вид, каким он был 2 тысячи лет назадКак пишет ТВ «Дождь», каждый желающий может отсканировать с помощью мобильного телефона специальный QR-код, чтобы увидеть поздравление президента прямо в своей квартире.

В конце своего обращения Ривлин предложил сделать с ним селфи, правда добавил, что у него камеры с собой нет, поэтому за главного – зрители.

«Только не забудьте улыбнуться», – отметил он.

Ранее УНИАН сообщал, как украинские конструкторы собрали робота-полицейского.