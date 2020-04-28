Запорожский робокоп: украинские конструкторы собрали робота-полицейского (видео)

Конструкторы надеются заинтересовать разработкой правоохранителей.

В Запорожье создали электронного патрульного.

Читайте такжеУкраина разработала современный аппарат для перевозок груза на Луну (фото, видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что конструкторы надеются заинтересовать разработкой полицейских.

«Игривые антенны, круговая камера и еще несколько по обе стороны, словно настоящие глаза, и улыбка на широком экране. Настоящий патрульный робот должен улыбаться – убеждают запорожские ІТшники», – говорится в сюжете.

Ранее УНИАН сообщал, как в Украине разработали новый бронированный армейский вездеход «Халк».