Запорожский робокоп: украинские конструкторы собрали робота-полицейского (видео)
11:50, 28 апреля 2020Курьёзы
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Конструкторы надеются заинтересовать разработкой правоохранителей.
Запорожские конструкторы создали робота-полицейского
В Запорожье создали электронного патрульного.
Читайте такжеУкраина разработала современный аппарат для перевозок груза на Луну (фото, видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что конструкторы надеются заинтересовать разработкой полицейских.
«Игривые антенны, круговая камера и еще несколько по обе стороны, словно настоящие глаза, и улыбка на широком экране. Настоящий патрульный робот должен улыбаться – убеждают запорожские ІТшники», – говорится в сюжете.
Ранее УНИАН сообщал, как в Украине разработали новый бронированный армейский вездеход «Халк».
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