Среди таких задач окажется уборка, шопинг и помощь пожилым людям.

Уже в ближайшем будущем роботы будут выполнять почти половину бытовых и домашних дел. Специалисты по искусственному интеллекту считают, что изменения произойдут в течение следующего десятилетия.

Среди таких задач окажется уборка, шопинг, перемещение тяжелых предметов, первичное обслуживание клиентов и помощь пожилым людям, в том числе управление инвалидными колясками в больницах, говорится в исследовании, опубликованном в научном медицинском журнале Plus One.

Прогнозируется, что меньше всего роботы будут принимать участие в обучение или сопровождение ребенка, или уходе за пожилыми родственниками – 29%. В то же время, ожидается, что технологии сократят на 60% время, которое мы тратим на покупку продуктов, говорят эксперты.

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Екатерина Хертог, доцент кафедры ИИ Оксфордского университета отметила, что рост автоматизации может помочь улучшить гендерное равенство, поскольку женщины смогут больше времени уделять профессиональной деятельности и меньше – домашним делам.

В то же время есть опасения, что использование домашних роботов еще больше подчеркнет неравенство между богатыми и бедными. Предполагается, что подобные роботы-гуманоиды будут стоить сотни тысяч долларов. Также внедрение большого количества технологий может негативно сказаться на частной жизни людей, потому что работы будут собирать информацию.

Ранее предсказывалось, что в ближайшие десять лет в мире появятся первые версии мыслящих цифровых двойников людей из разных стран мира.

Как говориться в материале "Би-би-си", цифровой двойник – это точная копия человека в физическом мире, у которой есть цель помогать своей реальной версии и обеспечивать обратную связь с реальной версией.

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