Роботян умеет шутить, имитировать человеческие эмоции и распознавать окружение.

Помните робота-гумманоида по кличке Ameca с человеческой мимикой? Оказалось, что проект реален – он умеет держать зрительный контакт, живо поддерживать разговор и даже пытается шутить.

Да что там говорить, взгляните сами. И обратите внимание на то, как живо роботян поддерживает разговор с участниками выставки – уровень эффекта "зловещей долины", прямо скажем, запредельный.

Несмотря на то, что у робота – искусственный интеллект, что навевает ассоциации со множеством антиутопий, бояться за судьбу человека пока не стоит – "самый передовой человекоподобный робот" не может ходить – этот навык он пока не освоил.

Зато у него продвинутая система датчиков и приводов, которые способны воспроизводить сложные движения руками. Компания-разработчик Engineered Arts не раскрывает, сколько стоит создание робота, поскольку он все еще находится в разработке, однако уже настроена на коммерческие продажи.

Читайте такжеМир без пробок пока отменяется: в туннелях Илона Маска для электромобилей случился конфузРанее глава Минцифры Михаил Федоров рассказал об эксперименте, в рамках которого нейронная сеть при помощи искусственных нейронов написала ему речь. Для этого использовались технологии стартапа выпускника КПИ Postello.

Вас также могут заинтересовать новости: