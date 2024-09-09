В рамках исследования были выявлены и другие интересные результаты.

Изменения, которые люди вызывают в природной среде, имеют последствия, которые не всегда очевидны. К примеру, загрязнение воздуха связано с увеличением частоты молний во время гроз. Такой вывод сделали исследователи из Университета Джеймса Мэдисона (JMU) в Вирджинии, которые проанализировали данные более 500 тысяч гроз в Вашингтоне, округ Колумбия, и Канзас-Сити за 12 лет. Они обнаружили, что присутствие большего количества мелких частиц в воздухе в целом связано с большим количеством ударов молнии, пишет Science alert.

В издании отметили, что взаимосвязь между аэрозолями и молниями изучалась и раньше, однако ученые до сих пор пытаются получить надлежащую оценку из-за многих различных атмосферных факторов.

"Загрязнение действует как ядра облаков. Оно попадает в облако через восходящий поток; затем восходящий и нисходящий потоки отделяют частицы загрязнения, что разделяет электрические заряды в облаке и приводит к большему количеству молний", - объясняет географ Мейс Бентли из Йельского университета. Видео дня

Команда исследовала PM2.5, а именно твердые частицы размером до 2,5 микрометров и PM10 (до 10 микрометров) в окружающей среде, сравнивая их с грозовой активностью. Ученым показалось, что концентрация этих частиц имеет большее влияние, чем их размер.

Несмотря на то, что большее количество частиц, как правило, означает большее количество молний, согласно информации, наступает момент, когда слишком большое количество частиц в воздухе фактически уменьшает количество молний, вероятно, из-за потери энергии внутри шторма.

"Похоже на то, что независимо от того, куда вы едете, загрязнение в городах способно усиливать грозы и молнии", - отметил Бентли.

Также в рамках исследования были обнаружены и другие интересные результаты: грозы в обоих городах чаще всего происходили в четверг. Самым спокойным днем для гроз в Вашингтоне был понедельник, а в Канзас-Сити - пятница.

Кроме того, исследователи обнаружили, что когда в атмосфере было больше энергии, тогда уровень загрязнения воздуха имел наибольшее влияние на количество ударов молнии.

Благодаря такому исследованию люди начинают лучше понимать, как колебания загрязнения воздуха могут продолжать менять метеорологические модели. Теперь исследователи планируют взглянуть на это взаимодействие в других частях мира.

"Среда будет проанализирована на предмет различий между грозами, инициированными в городах, и грозами в более крупном регионе, чтобы оценить влияние загрязнения", - подчеркивают авторы в своей опубликованной статье.

Другие научные исследования

Как писал УНИАН, ученые выяснили, что ледяной щит Антарктиды появился относительно недавно. По их словам, до этого там преобладала тундра и хвойные леса. Ученые считают, что на замерзание Антарктиды повлияли снижение температуры на Земле, а также движение литосферных плит.

В свою очередь новое исследование показывает, что температура Земли может повыситься на 14 градусов.

"Повышение температуры, которое мы обнаружили, гораздо больше, чем 2,3-4,5 градуса Цельсия, которые климатическая группа ООН оценивала до сих пор", - отметила автор исследования Кейтлин Витковски.

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