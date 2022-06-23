Парад планет 24 июня 2022 года - это редкое астрономическое событие. Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн выстроятся на небе в ровную линию, а спутник Земли до конца месяца будет передвигаться от одной планеты к другой.
УНИАН расскажет, как часто бывает парад планет и как он может повлиять на вашу жизнь.
Парад планет 2022 - как увидеть и где
По данным Science Focus, в последний раз такое явление наблюдалось 18 лет назад, а следующее ожидается в 2040 году. Увидеть парад планет можно будет примерно с 1.30 до 3.00 утра, а некоторые отдельные планеты покажутся на небе уже в 00:00 часов. За час до рассвета жители Украины смогут невооруженным глазом увидеть несколько планет этого парада.
Ученые говорят, что линия из двух-трех планет - это привычное событие, а вот когда их 5-6 - уникальное явление. Все восемь планет никогда не могут выстроиться в идеальную линию - в последний раз они появлялись просто в одной части неба более тысячи лет назад.
Парад планет 2022 - астрология
Эксперты в области эзотерики говорят, что парад планет несет в себе энергию разрушений и преобразований - благодаря энергетике космоса вы сможете убрать из своей жизни все лишнее.
Именно в этот период у вас получится принять верные решения в жизни, выйти из некомфортных ситуаций или избавиться от неприятных людей. Вселенная поможет вам обрести правильный путь, главное - обращать внимание на знаки и быть уверенным в своих силах.
Совет астрологов: озвучивайте все, что приходит вам в голову 24 июня, не бойтесь общаться с людьми - вы будете услышаны и поняты.