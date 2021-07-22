Конфигурация планшета включает три модуля фирменного для Panasonic стандарта, которые позволяют установить в планшет тепловизор FLIR, считыватель штрих-кода, бесконтактную смарт-карту и твердотельные накопители OPAL.

Компания Panasonic представила новый планшет под названием Toughbook S2. Гаджет защищен от пыли и влаги по стандарту IP65 и сертифицирован по военным стандартам MIL-ST-810H и MIL-STD-461G для работы в экстремальных условиях.

Новый Panasonic Toughbook S2 появится в продаже по цене от $3 тыс. Базовый вариант получит операционную систему Windows 10 Pro, а затем для планшета выйдет обновление до Windows 11.

Планшет доступен в версиях с процессорами Intel Core i5-10310U vPro и Intel Core i7-10810U vPro, с 16 или 32 Гб оперативной памяти и SSD-диском на 512 Гб или на 1 Тб.

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Новинка получила 10,1-дюймовый экран разрешением WUXGA (1920x1200 точек), который поддерживает управление тачскрином в перчатках и работу со стилусом.

Toughbook S2 оснащается фронтальной камерой разрешением 1080p, а также основной камерой с объективом 8 Мп. Аккумулятор на 6300 мА·ч обеспечивает до 18,5 часа работы без подзарядки, кроме того, батарея поддерживает "горячую" замену, позволяя прямо в процессе работы снимать разрядившийся основной аккумулятор, чтобы заменить его заряженным.

Планшет поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, доступны модем 4G, две сим-карты (Nano, eSIM). Новинка поддерживает фирменную клавиатуру со встроенной рукояткой, а конфигурация Toughbook S2 включает три модуля фирменного для Panasonic стандарта PAK, которые позволяют установить в планшет тепловизор FLIR, считыватель штрих-кода, бесконтактную смарт-карту и твердотельные накопители OPAL, дополнительные порты USB и Ethernet, а также другое оборудование, передает kommersant.

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Автор: Ирина Погорелая