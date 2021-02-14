Сегодня рядом с Землей пролетит астероид / фото Hi-news.ru
Сегодня около Земли пролетит астероид 2021 CW7, который был обнаружен астрономами днем ранее.
Об этом сообщает The Watchers.
Читайте такжеК Земле на огромной скорости приближается астероид
"Впервые этот объект был замечен 13 февраля, за день до сближения", - говорится в сообщении.
Как сообщается, новый астероид пролетит от нас на расстоянии почти 28,5 тысяч километров.
Он принадлежит к группе астероидов Аполлон и имеет диаметр от 1,7 до 3,8 метров.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- Hubble сфотографировал космические "песочные часы" (фото)
- Европейское космическое агентство впервые за 11 лет ищет новых астронавтов
- Космический зонд ОАЭ вышел на орбиту Марса
- "Шкатулка с драгоценностями": ученые показали ослепительное шаровое скопление с множеством черных дыр (фото)
- Украина хочет запустить новый спутник "Сич" ракетой SpaceX
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram