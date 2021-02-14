Размер астероида не превышает четырех метров.

Сегодня около Земли пролетит астероид 2021 CW7, который был обнаружен астрономами днем ранее.

Об этом сообщает The Watchers.

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"Впервые этот объект был замечен 13 февраля, за день до сближения", - говорится в сообщении.

Как сообщается, новый астероид пролетит от нас на расстоянии почти 28,5 тысяч километров.

Он принадлежит к группе астероидов Аполлон и имеет диаметр от 1,7 до 3,8 метров.

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Перевод: Екатерина Лиманская