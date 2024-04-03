Ключевой особенностью станции называют открытую модульную архитектуру.

Государственная корпорация "Роскосмос" утвердила эскизный проект перспективной российской орбитальной станции (РОС). Об этом сообщает официальный телеграм-канал космического агентства.

Главной особенностью российской станции будет открытая модульная архитектура. В основе конструкции находится узловой модуль с шестью стыковочными портами, к которым можно присоединить другие модули.

В случае исчерпания ресурса одним из модулей, его можно будет относительно легко заменить. В самом агентстве считают, что при грамотной логистике служба РОС может длиться десятилетия.

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Еще одна важная особенность станции - полярная орбита, по которой она будет летать вокруг Земли. У МКС наклонение орбиты составляет менее 52 градусов, а у новой станции этот показатель составит до 97 градусов. Благодаря такому подходу в РФ хотят обеспечить обзор всей земной поверхности, в том числе стратегически важного для россиян Северного морского пути.

В дополнение к этому российская станция должна получить гарантированную стабильную связь с наземным комплексом управления.

Среди других преимуществ РОС называют "высокую энергетику", благодаря которой планируют испытывать технологии радиолокаторов и антенных систем большой мощности. Предполагается, что станция сможет работать в режиме посещения, то есть без постоянного присутствия людей на борту.

Развернуть РОС россияне планируют в период с 2027 по 2032 годы. Сначала они хотят запустить научно-энергетический, узловой и шлюзовой модули. После этого планируется запуск базового модуля, который будет управлять станцией. В дальнейшем развивать ее хотят за счет целевых модулей.

Космические неудачи России

В 2023 году распиаренный российский космический аппарат "Луна-25" разбился при попытке сесть на поверхность Луны. Эта миссия была первой попыткой России осуществить посадку на естественный спутник Земли после распада СССР.

В целом, по мнению экспертов, вторжение Путина в Украину существенно пошатнуло космическую программу РФ. В частности, были потеряны такие клиенты, как спутниковый оператор OneWeb Ltd и космическое агентство Южной Кореи, что лишило россиян важных источников финансирования.

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