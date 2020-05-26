Ученые открыли древнейшую из галактик редкой формы

Средний внешний диаметр ее кольца превышает 42 тысячи световых лет, а диаметр отверстия в центре - более 17,5 тысячи.

Австралийские астрономы открыли кольцеобразную галактику R5519 возрастом почти 11 миллиардов лет.

Об этом сообщает Naked Science.

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Галактика R5519 расположена в 10,8 миллиарда световых лет. Это первая кольцеобразная галактика, обнаруженная на таком расстоянии. Средний внешний диаметр ее кольца превышает 42 тысячи световых лет, а диаметр отверстия в центре - более 17,5 тысячи.

Астрономы предполагают, что R5519 образовалась в результате лобового столкновения «обычной» дисковой галактики с карликовой соседкой, которая разрушила ее ядро. На это, в частности, указывает повышенная скорость звездообразования в кольце, достигающая 80 солнечных масс в год. Столкновение могло создать ударные волны, которые распространялись от центра к периферии, формируя уплотнения газа и пыли, стимулируя появление в них новых звезд.

Появление кольцеобразной галактики указывает, что уже тогда ей предшествовала вполне сформированная и упорядоченная дисковая галактика, хотя считается, что появление таких высокоструктурированных и крупных объектов требует куда больше времени.

Как сообщал УНИАН, ученые опубликовали снимок галактики, похожей на кофейный напиток с пенкой, сделанный с помощью телескопа "Хаббл".

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