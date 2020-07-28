Нейросеть помогла определить уровень коррупции в странах по избыточному весу министров

Показатель индекса массы тела украинских министров очень высок.

Нейросеть помогла установить связь между уровнем коррупции в стране и индексом массы тела членов ее правительства.

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Как сообщает Naked Science, социолог из Бизнес-школы Монпелье Павло Блаватски (Pavlo Blavatskyy) использовал в своем исследовании уровня коррупции фотографии министров и нейросеть. Статья об этом опубликована в журнале Economics of Transition and Institutional Change.

Для своего исследования Блаватски запрограммировал и обучил нейросеть оценивать индекс массы тела (ИМТ) человека по фотографии, а затем «пропустил» через нее снимки 299 министров из 15 современных государств, постсоветских республик. Полученные цифры социолог сопоставил с пятью различными оценками уровня восприятия коррупции в этих странах, в том числе с данными Transparency International и Всемирного банка.

Наименьший ИМТ отмечен у членов правительств Эстонии, Литвы, Латвии и Грузии — государств, уровень коррупции в которых считается минимальным на всем постсоветском пространстве.

В то же время, в таких странах, как Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан, министры отличаются высокими показателями ИМТ.

«Медианный индекс массы тела министров высоко коррелирует со всеми пятью признанными индикаторами восприятия коррупции, — пишет Блаватски. — Скрытая политическая коррупция становится видимой в буквальном смысле — на фотографиях высших политических деятелей».

Автор указывает на ситуацию с Арменией: после смены правительства Сержа Саргсяна более «стройным» кабинетом Пашиняна в 2018 году индексы коррупции в этой стране показали существенное снижение.

Что касается Украины, то показатель ИМТ украинских министров очень высок – даже выше, чем в Таджикистане. По мнению ученого, это может говорить о неточности имеющихся оценок коррупции в стране.

Напомним, в январе организация Transparency International обнародовала ежегодный рейтинг индекса восприятия коррупции за 2019 год. Украина получила в нем 30 баллов из 100 возможных и заняла 126 место из 180. Таким образом, позиция Украины ухудшилась, она вернулась к уровню 2017 года. Ее соседями в рейтинге являются Кыргызстан, Азербайджан и Джибути.

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