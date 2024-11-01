Некоторые виды считались вымершими на протяжении десятилетий.

На протяжении истории ученые объявляли многие виды животных вымершими. Причиной тому могли быть стихийные бедствия, потеря среды обитания или отсутствие наблюдений.

Исследования показывают, что около 99% всех растений и животных, которые когда-то населяли нашу планету, вымерли. Это может означать, что с течением времени с Земли исчезло до пяти миллиардов видов, пишет Interesting Engineering. Но порой природа преподносит сюрпризы, и животные, которых считали вымершими, появляются среди нас. Ресурс рассказал о семи таких существах.

1. Галапагосская черепаха с острова Фернандина

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Эта гигантская рептилия (Chelonoidis phantasticus) считалась давно вымершей, пока международная исследовательская группа не секвенировала геном ее единственного известного экземпляра, обнаруженного в 1906 году, и не сравнила его с геномом самки черепахи, найденной на острове Фернандина на Галапагосских островах в 2019 году. Анализ, проведенный в 2021 году, подтвердил, что оба образца принадлежат к одному виду.

Самку черепахи назвали Фернандой в честь ее родины, и сейчас она живет в Центре разведения гигантских черепах Национального парка Галапагосских островов на острове Санта-Крус, штат Калифорния, США. По оценкам ученых, ей гораздо больше 50 лет. Это единственный известный представитель ее вида, поэтому Фернанда занесена в Красный список МСОП как находящаяся под угрозой исчезновения.

Неизвестно, существуют ли другие галапагосские черепахи Фернандина, но недавние экспедиции нашли на острове признаки существования еще по меньшей мере трех.

2. Вьетнамский мышевидный олень

Вьетнамский мышевидный олень (Tragulus versicolor) похож по размеру на маленького кролика. Он считался вымершим в течение 28 лет, пока не был замечен в 2019 году.

Это животное родом из Вьетнама, и считалось вымершим после того, как его в последний раз заметили вблизи Дак Ронг и Буон Луой в провинции Джалай в 1990 году. Однако пять лет назад ученые сделали невероятное открытие, когда просмотрели записи камер наблюдения за дикой природой и увидели, как это животное движется в Аннамских горах, разделяющих Лаос, Вьетнам и Камбоджу.

"Мы не знали, чего ожидать, поэтому я был удивлен и очень обрадовался, когда мы проверили фотоловушки и увидели фотографии мышевидного оленя с серебристыми боками", – рассказывает аспирант Института исследований зоопарков и дикой природы им. Лейбница и ассоциированный ученый по охране природы GWC Ан Нгуен.

3. Длинноухая ехидна Аттенборо

Эту длинноухую ехидну, также известную как Паянгко, в последний раз видели в 1961 году. Так было до тех пор, пока ее не сфотографировали в тропическом лесу более чем шестьдесят лет спустя. Пытаясь найти млекопитающее, откладывающее яйца, международная команда исследователей и местных жителей установила более 80 фотоловушек в горах Циклоп в Папуа, Индонезия, в 2023 году.

Команда наблюдала за территорией в течение четырех недель, не найдя ни одного самца ехидны Аттенборо (Zaglossus attenboroughi). Но в последний день они сделали захватывающую находку, зафиксировав одну особь на финальных снимках на последней карте памяти.

Международный союз охраны природы (МСОП) причисляет этот вид к находящимся под угрозой исчезновения.

4. Гигантская пчела Уоллеса

Гигантская пчела Уоллеса (Megachile pluto) с размахом крыльев более шести сантиметров (2,5 дюйма) считается самой большой в мире. Впервые она была научно задокументирована в 1858 году на молуккском острове Бакан британским натуралистом Альфредом Расселом Уоллесом. Однако, несмотря на впечатляющие размеры, эта пчела считалась вымершей с 1981 года.

В 2019 году американские и австралийские природоохранники впервые за почти 40 лет увидели эту пчелу на архипелаге Северные Молуккские острова на северо-востоке Индонезии.

Гигантская пчела гнездится в активных древесных термитниках, используя свои большие мандибулы для сбора липкой древесной смолы, чтобы выстелить гнездо и защитить его от вторжения термитов.

5. Древесный таракан Лорд-Хау

Уникальный для австралийского острова Лорд-Хау, этот большой бескрылый древесный таракан считался вымершим с 1930-х годов. Произошло это после того, как в 1918 году на остров завезли крыс.

Эти существа считались вымершими почти 80 лет, пока студент биологии Сиднейского университета не нашел его под скалой в 2022 году.

Насекомое, известное как Panesthia lata, имеет длину от 22 до 40 миллиметров и металлический цвет тела, варьирующийся от красноватого до черного. Однако новооткрытая особь несколько генетически отличается от тех, что были найдены ранее.

6. Кенгуровые крысы Сан-Квинтин

Эндемик Мексики, кенгуровая крыса Сан-Квинтин (Dipodomys gravipes) обитает в засушливых низинах с редкой растительностью на западе Нижней Калифорнии. Впервые его описал американский зоолог Лоренс Маркхем Хьюи в 1925 году, который сообщил о двух существующих колониях. Последний раз этот вид видели в 1986 году, и он стал современным примером вымирания, поскольку территория, которую он занимал, была превращена в сельскохозяйственные угодья.

Но исследователи снова зафиксировали пятидюймового грызуна во время рутинного мониторинга сообществ мелких млекопитающих в 2018 году. Используя традиционные полевые методы и живые ловушки, они успешно обнаружили четырех особей.

7. Хамелеон Вельцкова

Эндемик Мадагаскара, давно исчезнувший хамелеон Вельцкова (Furcifer voeltzkowi), считался вымершим с 1893 года до повторного открытия в 2018 году. Во время двухнедельной экспедиции в северо-западную часть острова международная команда нашла трех самцов и 15 самок с особенно впечатляющими узорами фиолетового, оранжевого, красного, зеленого, черного и белого цветов.

"Я думал, что у нас есть все шансы снова открыть хамелеона Вельцкова, но я был удивлен, что это заняло так много времени и что это было так сложно", – говорит заведующий отделом позвоночных в Зоологической государственной коллекции Мюнхена и руководитель экспедиции Франк Глау.

Отмечается, что Мадагаскар является домом для почти половины видов хамелеонов в мире, включая 96 видов, которые не встречаются больше нигде на планете.

Вымершие гиганты, которые когда-то бродили по Северной Америке

Ранее мы рассказывали о вымерших животных, которые когда-то жили в Северной Америке. К ним относились саблезубые тигры, древние бизоны и другие виды.

В частности, когда-то Северная Америка была домом для североамериканских лошадей. Они жили там примерно от 50 миллионов до 11 000 лет назад, но вымерли в конце последнего ледникового периода.

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